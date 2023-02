Dix talents ardents (et plus) à glisser dans vos tympans

L’une des raisons qui font que l’on aime la cité ardente est indéniablement son dynamisme culturel et artistique. Quand lieux d’accueil événementiel et collectifs culturels liégeois s’associent, le résultat garanti est une flopée de souvenirs indélébiles. Que ce soit au Manège Fonck, au Hangar, au KulturA, à la Zone, à la GrandPoste, au Pot au Lait, au Shamrock, au Reflektor ou encore au Souplex (et j’en passe), vous pourrez toujours apprécier les prestations d’artistes en tous genres, issus de toutes les cultures musicales possibles, envisageables et imaginables. Ces lieux sont évidemment tributaires du travail de centaines de collectifs, de porteurs de projets et de créateurs de concepts de soirée qui œuvrent pour nous offrir un incroyable panel de talents made in Liège, mais pas seulement.

Grâce à la Centrale Son, à l’Austral Boréal, aux Urban Ardent, aux Rock The Boat, aux Flâneurs, aux Unrythmic, aux Superfly, aux Golden Globe, aux Lait de Coco, aux Dancehall We Seh, aux Sans Allure, ou encore grâce aux Block du collectif LaClique (et tous les autres bien trop nombreux que pour tous les citer), il n’y a pas un week-end sans que les DJs, producteurs, rappeurs et chanteurs liégeois ne soient mis en avant. C’est un fait : la scène liégeoise regorge d’un grand nombre d’artistes de qualité divers et variés. À l’occasion de la semaine de la musique belge, nous vous proposons une liste non exhaustive d’une dizaine d’artistes liégeois qui compléteront à merveille vos playlists rap, R&B et alt-pop. Si vous êtes un amateur de rap liégeois, vous connaissez déjà sûrement les artistes Le Dé, Fresh, Moji & Sboy ou encore L’Hexaler, devenus de véritables "ambassadeurs ardents". Voici cinq autres rappeurs, quatre chanteurs et chanteuses et trois producteurs à ajouter à cette liste.