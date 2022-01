Dix pour cent : on en sait plus sur le film en préparation

Elle fait partie des rares séries françaises à s’être aussi bien exportée, Dix pour cent était une belle réussite et on était tous un peu déçu d’apprendre sa fin après 4 saisons. On y suivait le quotidien nerveux d’une agence de comédiens et d’acteurs. De grands noms du cinéma sont venus y jouer leur propre rôle mais les vraies stars de la série, c’était les agents ! Bonne nouvelle, les rumeurs d’une saison 5 et d’un long-métrage tournent depuis pas mal de temps, faisons le point !