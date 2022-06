Dix pierrots décorés par des artistes pour égayer le centre de Spa

C’est une autre manière de découvrir la Ville de Spa, un parcours ponctué de dix pierrots, le personnage symbolisant les eaux de Spa. Ces sculptures ont été décorées par des artistes et sont à découvrir dans tout le centre-ville.

" C’est un parcours d’artistes avec de l’art contemporain. C’est dix artistes qui sont ou régionaux ou même internationaux puisque nous avons un artiste de Vichy. Ces pierrots ont été redécorés par les artistes. Vous avez par exemple un pierrot disco, des pierrots street art, des pierrots un peu plus romantiques, des pierrots travaillés de manière très précise. Ça vaut donc la peine de venir voir au centre-ville de Spa. C’est une exposition gratuite, à demeure, en tout cas nous l’espérons. On va voir comment vieillissent les pierrots. Peut-être que nous les rentrerons pour l’hiver, pour les protéger, mais c’est une exposition qui durera. L’année prochaine, nous aurons aussi deux pierrots qui seront décorés : un qui sera une œuvre collective de l’Académie René Defossez, et un par un artiste surprise ", détaille Sophie Delettre, la bourgmestre de Spa, à l’initiative du projet.