Dix nouveaux Mérites liégeois remis lors des Fêtes de Wallonie

Les prix des Mérites liégeois ont été remis ce dimanche matin à l’Opéra royal de Wallonie dans le cadre des Fêtes de Wallonie. Cette distinction vise à honorer celles et ceux qui, par leur engagement citoyen, professionnel ou bénévole, contribuent ou ont contribué à la renommée, la convivialité, la cordialité, l’ouverture et l’animation de la ville de Liège.

Ils sont dix à avoir reçu ce Mérite liégeois pour l’édition 2022. Parmi eux, l’ancien animateur de Liège matin, de Liège aller-retour et de Vivre ici, sur Vivacité Liège, Michel Vincent. Celui-ci a aussi animé de nombreux événements extérieurs et a, à travers ses émissions, mis à l’honneur des centaines d’organisations liégeoises.

Les autres lauréats sont le professeur Lucien Bodson, anesthésiste-réanimateur, urgentiste et coordinateur du plan d’urgence au CHU de Liège ; Natasja Caneve, romaniste, comédienne, journaliste et photographe, dont le court métrage d’animation " Cœur vaillant " a été sélectionné dans pas moins de 13 festivals ; Judith Croux et Valentine Lecoq, de l’asbl Eclosia, qui organise des activités en français langue étrangère pour les enfants et adultes allophones du quartier du Laveu ; Christian Libens, dont l’amour pour Liège s’est reflété dans bon nombre de ses ouvrages et dont le dernier livre, “L’Ardent dictionnaire des auteures et auteurs liégeois" est le premier dictionnaire entièrement consacré aux écrivaines et aux écrivains de la région liégeoise.

Figurent aussi parmi ces lauréats : Eloise Steyaert, première praticienne belge en bibliothérapie (l’art de prendre soin d’une personne par des livres) et créatrice du " Slow Reading Club " ; la quincaillerie Gillon, fondée en 1848 à Chênée, un des plus anciens commerces de la ville qui avait été fortement touché lors des inondations de l’été 2021 ; Philippe Raxhon, professeur d’histoire contemporaine et de critique historique à l’Université de Liège, auteur de nombreux ouvrages et commissaire scientifique de l’exposition " Napoléon, au-delà du mythe " ; et enfin, Marie-Ange Tricnont, présidente du Liège Handball club, qui a consacré sa vie à ce sport.