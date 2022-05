Dix morts, des centaines de bâtiments détruits: les feux de forêt se multiplient en Sibérie, malade du changement climatique

Les conséquences de ce réchauffement plus intense, et plus rapide, sont nombreuses : la fonte des glaces, du permafrost, la diminution, spatiale et temporelle, de la couverture neigeuse… Tous ces éléments modifient profondément les écosystèmes, et surtout, entraînent un effet "boule de neige" sur la région.

Moins de glace, et moins de neige, ça veut dire moins de surface blanche qui recouvre la terre, ce qui affecte l’albédo de ces régions. Plus une surface est claire, plus elle va renvoyer les rayons du soleil : on a bien plus chaud quand on porte un t-shirt noir en plein soleil qu’avec un t-shirt blanc. Pour la Terre, c’est pareil : plus sa surface sera sombre, plus elle accumulera la chaleur au niveau du sol.

DD’où cet effet boule de neige : plus il fera chaud, moins il y aura de neige, et plus les températures continueront d’augmenter. Ajoutez à cela les incendies qui détruisent les forêts, qui elles aussi constituent une couverture protectrice contre la chaleur, et l’on se dirige vers une accélération du réchauffement dans la région arctique.

Autre boucle de rétroaction positive (le nom scientifique de l’effet boule de neige), le dégel du permafrost qui libère du CO2 parfois piégé depuis des centaines d’années, dans l’atmosphère.

A terme, la communauté scientifique s’attend à de profonds bouleversements pour la faune et la flore, et les habitants de ces régions.