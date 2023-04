Dix jeunes s'échappent du centre de détention de Saint-Hubert et disparaissent dans la forêt

Dix jeunes en séjour illégal en Belgique se sont échappés ce jeudi après-midi du centre de détention de Saint-Hubert où ils étaient incarcérés pour des faits de stupéfiants. Ils sont parvenus à découper la clôture, sans doute au moyen d'une disqueuse, et à s’enfuir dans les bois.

D’importants moyens policiers ont rapidement été déployés pour tenter de les retrouver, y compris un hélicoptère et un drone, en vain. Quelques patrouilles ont circulé toujours aux alentours mais les recherches ont finalement été interrompues en raison de l’obscurité.

À 21h, ils auraient été aperçus sur une route entre St-Hubert et La Roche, avant de s'engouffrer une nouvelle fois dans les bois. "Soit ils ont un gsm et ont été rejoint par un complice, soit, avec le froid et la faim, ils vont se rendre, car leurs conditions de vie sont très précaires", expliquait ce matin le commissaire divisionnaire Vincent Léonard, de la zone de police Semois et Lesse.