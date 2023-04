Dix initiatives qui font des déchets une nouvelle ressource inestimable.

Du siège de métro parisien à la pantoufle, il n'y a désormais plus qu'un pas. Et celui-ci a été franchi par la marque Sans Les Plumes, qui propose des collections de "chaussons urbains" et désormais de sneakers, créées à partir des tissus qui recouvrent les sièges des métros et de tramways parisiens. Une façon de limiter les déchets textiles.

Et pour les plus créatifs, la marque a aussi imaginé des chaussons d'intérieur conçus à partir de velours provenant des sièges du Palais Nouveau Siècle ou des salles d'Opéra et de théâtre françaises.