Aux déchets municipaux et plastiques s'ajoutent depuis plusieurs décennies les déchets électroniques provenant des ordinateurs et autres téléphones portables. Pas moins de 53,6 millions de tonnes de ces déchets ont été générés dans le monde en 2019 et ils devraient atteindre quelque 74 millions de tonnes en 2030, comme le révèle le dernier rapport Global E-waste Monitor 2000. Et seuls environ 17% sont actuellement collectés et recyclés.