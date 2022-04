Dix-huit épaves centenaires deviennent patrimoine culturel en Mer du nord

Deux tiers des épaves en Mer du nord datent de la première Guerre mondiale. Elles sont une illustration de la culture et de la technologie de l'époque, et forment aussi la sépulture des marins qui ont péri dans le naufrage de leur navire. Sur le plan écologique, elles constituent un havre pour des animaux marins et des espèces de poissons comme le cabillaud.

La protection supplémentaire dont jouiront 18 d'entre elles reposera sur l'interdiction de pêcher, draguer et jeter l'ancre dans un rayon de 150 mètres autour du point où elles reposent. Elle sera assurée en collaboration par la DG Navigation du SPF Mobilité, la police maritime, la douane et la Défense qui pourront poursuivre tout navire suspect grâce à un système de contrôle électronique.

Parmi les 18 épaves, on trouve le torpilleur T 319 français qui a sauté sur une mine devant Nieuport en 1915, le HMS Griper, voilier anglais pris dans une tempête en 1807, le patrouilleur allemand Senator Sthamer victime d'une mine en 1918, ou encore un sous-marin torpilleur allemand UB III également victime d'une mine durant la première Guerre mondiale et dont l'identité exacte demeure inconnue.