Dix hectares supplémentaires pour la réserve naturelle du Haut-Geer

Vous pouvez prendre un bon bol d’air frais dans le poumon vert de la Hesbaye. C’est un petit paradis pour les oiseaux : la réserve naturelle du Haut-Geer s’agrandit et fête ses dix ans. La commune de Geer a acquis 10 hectares de terrain de l’ancienne râperie. La réserve s’étend désormais sur 45 hectares. A Hollogne-sur-Geer, des animations nature sont prévues toute la journée sur le site. A proximité de Waremme et de champs cultivés, la réserve est connue pour ses plans d’eaux. La nouvelle acquisition comptabilise 9 nouveaux bassins. Aujourd’hui, les lieux constituent un des plus beaux sites d’observation des oiseaux en Wallonie.