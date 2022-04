Dix films rock à voir ou à revoir

Woodstock Movie – Michael Wadleigh (1970)

Le Festival de Woostock a été une catastrophe commerciale. En revanche, le film a été un gros succès. Dirigé par Michael Wadleigh et Martin Scorsese, le documentaire expose l’entièreté du festival : son organisation, les problèmes logistiques,… et évidemment les concerts. Certains artistes n’ont pas souhaité avoir leurs prestations sur le film pour diverses raisons, mais les moments marquants du festival sont présents. La timeline n’est pas totalement respectée dans la présentation des groupes, mais le film reste fidèle à l’ouverture (Ritchie Havens) et à la fermeture (The Jimi Hendrix Experience). Une version Director’s Cut est sortie en 1994.