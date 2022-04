Dix États membres de l’UE ont fourni des armes à la Russie après l’annexion de la Crimée

Tous derrière l’Ukraine. Solidarité avec l’Ukraine. Des armes européennes pour défendre l’Ukraine.

Le soutien des 27 états de l’Union européenne pour l’Ukraine a été unanime, après l’invasion russe du 24 février. Mais selon une enquête des journalistes d’investigation du réseau européen Investigate Europe, dix de ces États européens ont contribué à armer les soldats russes ces dernières années : ils ont exporté des équipements militaires en Russie après 2014, donc après l’annexion de la péninsule ukainienne de Crimée par la Russie et pendant toute la spirale de violence de ces dernières années dans le Donbass, en Ukraine. Ces États ont continué à livrer du matériel d’armement au client russe alors même qu’ils avaient adopté à 27 un embargo sur les armes à destination de la Russie.

Ce sont les journalistes de Disclose qui avaient publié, le 14 mars, l’information d’exportations de matériel d’armement de la France entre 2014 et 2020. Et cette semaine, les journalistes d’Investigate Europe ont ajouté à la liste l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Finlande, l’Espagne et la Slovaquie.

346 millions d’euros d’exportations d’armement

Investigate Europe a compilé et croisé des données publiques et a conclu que ces dix États ont ainsi livré pour 346 millions d’euros de matériel d’armement à la Russie entre 2014 et 2020, malgré l’embargo européen sur les armes.

Il s’agit, selon les États et les contrats, de matériel létal comme des missiles, avions, torpilles, mais aussi d’équipements qui augmentent l’efficacité des chars, fusils ou hélicoptères comme des caméras thermiques ou détecteurs infrarouges. Du matériel qui pourrait avoir été utilisé ces dernières semaines en Ukraine et avoir contribué au bilan humain de la guerre.

En tête de la liste de ces exportateurs européens : la France. Sur cette période, elle a vendu pour 152 millions d’euros d’équipement militaire à la Russie, 44% du montant total. L’Allemagne vient ensuite, avec 121 millions d’euros d’exportations. Puis plus loin, l’Italie, 22 millions ou l’Autriche, 18 millions.

Ces enquêtes parlent bien d'"Etats exportateurs", puisque dans le cas des exportations d’armes, une licence (une autorisation) est obligatoire, or elle est délivrée par les autorités politiques de l’État ou de la région.

L’angle mort de l’embargo

Comment ces Etats en sont-ils arrivés à signer d’une main des licences d’exportation d’armes à la Russie et de l’autre un embargo européen sur les armes vis-à-vis de la Russie ?

Nicolas Gros-Verheyde aide à comprendre ce paradoxe. Il est journaliste, rédacteur en chef de B2, spécialisé en matière de défense et de politiques européennes. Il explique que suite à l’annexion de la Crimée en 2014, les Etats membres de l’UE avaient adopté un embargo partiel, non rétroactif : il empêchait de conclure de futurs contrats de vente d’armes avec la Russie mais… sans suspendre les contrats en cours.

Les centaines de licences d’exportations délivrées depuis 2014 peuvent être liées à ces contrats qui précèdent l’annexion de la Crimée et ne pas avoir violé l’embargo d’un point de vue juridique. Ce n’est pas une question de légalité, commente Nicolas Gros-Verheyde, mais bien de responsabilité politique.

"On a clairement une responsabilité politique des Etats qui ont exporté des armes vers la Russie après 2014, une double responsabilité, même. D’abord au moment de décider de cet embargo, les Etats membres ont tenu à mettre une exception pour laisser courir les contrats existants. Et ensuite, ils ont continué à appliquer ces contrats en donnant des licences d’exportations."

Des critères sur papier

Ces licences ont, en outre, été délivrées alors même que les 27 Etats européens s’étaient fixés ensemble, en 2008, huit critères à prendre en compte dans la décision d’exportation de technologie et d’équipements militaires.

"Ils ont adopté une position commune avec huit critères qui normalement aurait dû conduire à ne pas délivrer ces licences d’exportations pour un état comme la Russie, qui est engagée dans un conflit qui déstabilise un autre pays, ce qui est l’un des critères."

Ces critères auront été contrebalancés par le poids économique de ces contrats de ventes d’armement, ainsi que par la perspective d’indemnités en cas de suspension de ces contrats.

"Les Etats auraient très bien pu choisir de ne pas faire jouer cette exception [pour les anciens contrats], de ne pas livrer de nouvelles licences d’exportations, mais dans ce cas-là il aurait fallu payer des indemnités à la Russie : ça a un coût et c’est politiquement gênant. Donc ici, en gros, c’est l’économie contre la politique ou la morale".

Et ce choix-là est posé au sommet de l’État, dans un pays comme l’Allemagne ou la France, explique encore Nicolas Gros-Verheyde:

"Ce genre de décisions d’exportations d’armes ne se prend pas au niveau d’un chef de service ni même d’un ministre. En France du moins, elle se prend directement au Cabinet du Président de la République."

Une caméra thermique, plus justifiable qu’un missile ?

Dans la longue liste d’équipements militaires vendus par ces États de l’UE à la Russie, Disclose cite l’exportation par la France de caméras thermiques à intégrer aux chars d’assaut, des caméras qui permettent de repérer des humains en pleine nuit ou des véhicules à des kilomètres. Mais ne faut-il pas faire une différence entre la livraison d’armes directement létales et ce type de dispositif ?

Nicolas Gros-Verheyde ne le pense pas. "A part les boucliers, les gilets pare-balles et les casques qui sont des équipements non létaux, tout le reste est létal. Quand vous équipez un fusil ou un canon avec des dispositifs de visée nocturne, précise, ça aide à bien tirer et le but de tirer est de tuer, c’est donc un équipement qui est létal."

Le journaliste expert des politiques de défense dénonce un double langage récurrent, aux conséquences meurtrières.

"En ce qui concerne les exportations d’armes, on est souvent face à un tel double langage des États, qui font de grands moulinets devant l’opinion publique pour parler de respect des droits de l’homme ou pour dénoncer des décisions illégales, comme celles de la Russie en Crimée ou dans le Donbass, et qui ensuite continuent d’exécuter des livraisons d’armes".