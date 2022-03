Dix des principaux médias LGBTQIA + d'Europe créent ELMA, une association médiatique

"ELMA nous donne une déclaration d'intention claire selon laquelle la communauté LGBTQIA+ européenne exige d'être entendue et est unie contre ces types de comportement et les discriminations qui en découlent", explique le président de l'association et cofondateur d'Antivirus, la seule publication LGBTQIA+ de Grèce, Giannis Papagiannopoulos.

Notre but est de donner à chacun une voix afin de mettre en avant ce qui compte vraiment pour les personnes LGBTQIA+ en Europe

Pour accompagner la création de cette nouvelle association européenne, une enquête visant à cerner les préoccupations de la communauté LGBTQIA+ vient d'être lancée, en partenariat avec visit.brussels et VO Citizen, agence de communication citoyenne. "Notre but est de donner à chacun une voix afin de mettre en avant ce qui compte vraiment pour les personnes LGBTQIA+ en Europe", ajoute le président d'ELMA.