Dix crocodiles retrouvés en Egypte dans une tombe intacte nous révèlent de nouvelles pratiques de momification

En 2019, des archéologues de l’Université espagnole de Jaén ont découvert une tombe contenant des crocodiles momifiés à Qubbat al-Hawā, un site près de la ville d’Assouan au sud de l’Egypte. Cette petite tombe gravée dans la pierre contenait cinq squelettes et cinq crânes de grands crocodiles. Elle se situe près de six autres tombes dans lesquelles étaient enterrés des dignitaires de la région. Elles datent toutes de l’ère pré-ptolémaïque, avant 304 AC.

Si des crocodiles momifiés ont déjà été découverts au cours de fouilles archéologiques pratiquées au début du siècle dernier, ces crocodiles étaient toujours emballés dans des tissus imprégnés de bitume. Impossible de les disséquer. Il faut utiliser des techniques comme la radiographie pour pouvoir les étudier. Il en est tout autrement pour les crocodiles momifiés découverts à Qubbat al- Hawa nous explique Bea De Cupere : " Ici, cette tombe découverte est unique car intacte et les 10 spécimens sont bien conservés. Par ailleurs, contrairement à ceux découverts auparavant, ils n’ont pas été imprégnés de bitume et les bandelettes de tissus qui les recouvraient ont été mangées par les insectes. Nous avons donc pu étudier en détail les ossements et même dans un cas particulier la peau de l’un des crocodiles a été entièrement conservée. "