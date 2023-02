Dix chiffres pour comprendre comment le Danemark a réussi le pari du 'tous à vélo'

"Copenhague a une histoire très forte avec le vélo. Il y a plusieurs raisons à cela. La ville est plutôt plate, et petite. Nous avons une culture scandinave, quand le temps est bon, on aime aller dehors, parce qu’il fait très sombre en hiver, on a besoin de lumière, donc on adore sortir ! L’autre raison, c’est que les voitures ont été toujours très chères au Danemark. Si d’une voiture belge vous passez à une voiture danoise, vous aurez probablement une crise cardiaque !"

En effet, à l’achat d’une voiture neuve, vous serez taxés à 150%, ce qui signifie que vous payerez une deuxième fois le prix d’achat.

Les voitures salaires sont un concept quasi inexistant uniquement réservé aux grands patrons.

Les stationnements latéraux en rue ne sont plus la norme, et mieux encore, les grands parkings au centre-ville ont été supprimés. Résultat, il y a cinq fois moins de voitures que de vélos en circulation.

Et le mauvais temps alors ? Difficile de justifier de ne pas enfourcher son vélo pour ses trajets quotidiens quand on parle à un Nordique ! La sagesse populaire dit : "Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que des mauvais vêtements". Et pour clore le débat : "Les enfants apprennent à marcher, à parler et à rouler à vélo".