En réfléchissant à vos routines cheveux et soins de peau, en connaissant votre type de peau, vos besoins et vos envies, vous allez identifier vos besoins en produits et par conséquent n’acheter que l’essentiel qui vous convient. Pas besoin de plus !

Plusieurs avantages : ça vous évitera de craquer sur une nouveauté ou un beau packaging, d’acheter inutilement un produit… Et donc de faire des économies et de ne pas gaspiller.

En fonction de vos besoins, ça vous permettra aussi d’identifier les produits sur lesquels vous devez investir un peu plus au niveau prix (comme les sérums) et les autres que vous pouvez acheter en grande surface par exemple (à plus petit prix) comme les shampoings, les démaquillants par exemple.