Dix arrestations après la découverte d’environ quatre tonnes de cocaïne à Ravels

Dix individus ont été appréhendés mardi soir à Ravels, en Campine anversoise, à la suite d’une enquête sur un trafic de drogues, a indiqué mercredi le parquet d’Anvers. Près de quatre tonnes de cocaïne ont été retrouvées.

Les zones de police locales de Campine Nord-Est et de Turnhout ont eu vent mardi soir d’une situation suspecte au croisement de la Kanaaldijk et de la Steenweg à Ravels, à la limite entre Ravels et Vieux-Turnhout. Plusieurs voitures avec des plaques minéralogiques néerlandaises y faisaient vraisemblablement des allers et retours.

Une patrouille de police a pu en intercepter une dans laquelle deux ressortissants néerlandais avaient pris place. Ces derniers semblaient connus de la justice de leur pays pour des délits liés à la drogue.