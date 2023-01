Dix ans de mandats dans la fonction publique et payés à vie : Bruxelles cherche à mettre fin au "Win For Life"

Et précisément, ils sont deux à se retrouver dans le cas. Leurs deux mandats de cinq ans se sont achevés et les deux hauts fonctionnaires se sont retrouvés sans affectation précise, mais avec une rémunération élevée, de l'ordre de 120.000 euros bruts annuels.

Pour le premier, le gouvernement a trouvé une solution. Ancien directeur de Bruxelles Economie et Emploi, Peter Michiels a été "recasé" comme coordinateur de l'accueil des réfugiés ukrainiens dans la capitale. Du concret, de l'utile, même si l'homme n'avait pas, a priori, de compétences particulières dans ce domaine.

Le cas de la seconde, Arlette Verkruyssen, est plus tangent. Elle a successivement dirigé Bruxelles Développement Urbain puis Bruxelles Logement. Au terme de son second mandat, Arlette Verkruyssen a fait l'objet d'une évaluation "insuffisante". Qu'à cela ne tienne, comme le prévoit la règle, elle pouvait continuer à percevoir son salaire jusqu'à la pension. Une sorte de "Win for Life", comme l'écrit le Soir.