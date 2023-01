Dix ans, cinq millions de visiteurs et la fierté d’une région : "Va voir le Louvre-Lens, mon tcho, c’est biau, c’est chez toi"

Egyptobus, géant local, expo participative

"Notre Egyptobus a tourné dans différentes villes de la région et a permis de toucher plus de cinq mille élèves", explique Gautier Verbeke, chef du service médiation du Louvre-Lens. "On est aussi allés sensibiliser les gens durant une semaine dans des centres commerciaux. Cet été, on a organisé une tournée d’un géant à l’effigie du scribe accroupi que les habitants se sont approprié. Autre exemple : cette expo sur l’intime qu’on a montée avec des jeunes du territoire."

Et si tous les gens du Nord ne sont pas encore rentrés dans le Louvre-Lens, ils en sont fiers, garantit Christian Champiré, maire de Grenay, une commune voisine. "Quand la famille vient, on leur dit, va voir le Louvre-Lens, mon tcho, c’est biau, c’est chez toi."

La prochaine exposition du Louvre-Lens sera consacrée aux paysages dans la peinture. À voir du 29 mars au 24 juillet.