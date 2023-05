Dix ans après la mort de Georges Moustaki, sa fille Pia se souvient : "C’était un genre de grand frère, on s’amusait beaucoup"

En 1958, c’est une rencontre avec Edith Piaf qui devient déterminante pour sa carrière et pour sa vie : "c’était un coup de foudre artistique et amoureux. Ils ont eu une liaison pendant environ une année, très intense, et Edith lui a demandé d’écrire une chanson comme elle demandait à tous ses amants et à tous ses amis. Il a griffonné sur un coin de table quelques mots, et il y avait le mot milord", raconte sa fille.