Dix ans après l’accession au trône du roi Philippe, André Flahaut estime que "jusqu’à présent, il a fait ce qu’il avait dit dans son discours"

André Flahaut a, lors de la préparation de la cérémonie, eu des contacts bilatéraux avec tous les groupes et il pose les questions à chacun des chefs de groupe : "Est-ce que vous allez venir ? Est-ce que vous n’allez pas venir ? Si vous venez, j’espère que vous n’allez pas faire un incident ?" Il a eu aussi des contacts avec "certains députés un peu plus turbulents que d’autres […] certains m’ont dit 'on ne vient pas' d’autres m’ont dit 'on vient et on n’applaudira pas avec enthousiasme' […] Et d’autres ont dit, 'oui, on vient bien entendu, et on espère qu’on sera bien placés', etc.".

Au final, il n’y a eu aucun incident lors de cette journée historique.

Toujours à propos du contexte de l’époque, celui qui était le président de la Chambre en 2013 était-il au courant, quelques semaines auparavant, de la future abdication du roi Albert II ? "Il y avait des rumeurs qui circulaient […] Et puis à certains moments, la décision est tombée."