"Divorce Club" : une comédie déjantée et explosive signée Michaël Youn

Divorce et lâcher-prise : voilà les maîtres mots du troisième film de Youn. C'est en tout cas le point de départ que lui ont proposé le distributeur SND et le producteur Clément Miserez. Par un concours de circonstance, l'acteur et réalisateur venait tout juste de se séparer. C'est donc bien inspiré qu'il a entamé l'écriture de Divorce Club : "Je me suis dit que ça ne pouvait pas "mieux" tomber ! J’ai contacté mes auteurs préférés, les Matt Alexander, et nous avons écrit le scénario d’une traite. Je crois au fond que j’avais envie de sortir par le rire de ma pathétique histoire sentimentale personnelle. C’est par l’humour que j’ai essayé de refermer cet épisode intime".

Multi-primé au Festival International du film de comédie de l'Alpe d'Huez en 2020, ce long-métrage est un cocktail explosif d'humour, de punchlines bien senties et de scènes jubilatoires. Bref, un bon moment de franches rigolades.

