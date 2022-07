Divock Origi à l’AC Milan : "C’est un magnifique transfert, Divock est un extra-terrestre !"

La Légende d’Anfield est un Rossonero : Divock Origi, enfant adoré de Liverpool, a signé au Milan AC où il espère se relancer après des saisons marquées par un temps de jeu infime, tant chez les Reds que chez Roberto Martinez. La question étant : saura-t-il se débarrasser du costume d’éternel joker ? Et : le foot italien lui conviendra-t-il ?

Divock Origi est un curieux oiseau. Bourré de talent, il n’est pas un modèle de rendement. Même si ses montées au jeu et la qualité de ses goals en ont fait une icône à Liverpool. Ses prêts à Lille et à Wolsburg mis à part, Divock Origi aura passé 6 saisons à Anfield Road, grattant 175 bouts de match… à la moyenne de 39 minutes par pige. Et passant un geste décisif (but ou assist, au total 59) chaque tranche de 117 minutes.

" Ce joueur est un extra-terrestre " s’enthousiasme Frédéric Waseige, consultant RTBF sur les Diables Rouges et le foot étranger. " Origi joue peu mais il marque partout et tout le temps… quand il joue. Et pas n’importe quel but : il ne va pas claquer un triplé contre le 17e… mais bien le but décisif à la dernière minute dans un derby ou dans une demi-finale de Champions League ! Ce joueur est hors du temps… et même hors de tout : il joue peu mais il arrive à être désiré partout, à marquer l’Histoire de son club et à être adoré de son coach et des supporters ! Je n’ai jamais vu un joueur jouant aussi peu… mais assurant un tel rendement dans le rectangle et dans le cœur des fans. Il n’a que marqué 22 buts en Premier League en 6 saisons… et pourtant il est une légende ! "