DIVICo : le nouveau dispositif liégeois pour lutter contre les violences conjugales

Chaque année, le nombre de féminicides augmente. Depuis 2020, 76 féminicides ont été recensés en Belgique. Les plaintes de violences conjugales atteignent la barre des 50.000 dossiers par an. Alertés par ce constat, la Wallonie, la Province et la Ville de Liège aidée par les Pôles de ressources de violences conjugales et intrafamiliales, ont crée le Dispositif Interdisciplinaire pour contrer efficacement les risques graves liés aux VIolences dans le COuple, autrement dit, le DIVICo.