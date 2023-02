Diversité à la RTBF : comment refléter la société dans son ensemble ?

Et la diversité au sein de l’entreprise ?

"J’ai été surpris en arrivant à la RTBF, en 2016, de voir que dans les couloirs je croisais une majorité de gens qui avaient le même profil, genre blanc du Brabant wallon, pour caricaturer un peu, se souvient Thomas. C’est sans doute quelque chose qu’il va falloir changer mais ça ne peut faire que du bien à la RTBF de refléter la société telle qu’elle est."

C’est d’ailleurs un des objectifs poursuivis par la RTBF car la diversité figure parmi les valeurs défendues par l’entreprise. Mais cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. "Chaque secteur à aujourd’hui son propre plan d’action pour diversifier les profils : à l’info, dans les thématiques et au pôle technologie, explique Cécile Gonfroid, Directrice générale des Technologies et membre du Comité d’accompagnement de la diversité à la RTBF. Actuellement, au pôle technologie, nous avons 87% d’hommes et 13% de femmes. L’enjeu est donc d’attirer plus de femmes à nous rejoindre. Pour ce faire nous organisons des portes ouvertes pour les jeunes, nous allons dans les écoles, pour expliquer nos métiers. Ce manque on va le résorber tout doucement. Car ce n’est pas parce qu’on affirme une volonté de composer nos équipes de 50% d’hommes et de 50% de femmes qu’on va trouver les candidats adéquats. Il faut aussi tenir compte des compétences. Ce qui est aussi vrai pour les autres critères de diversité."

Un travail de longue haleine, certainement. Mais qui ne pourra qu’enrichir la RTBF et son public.

