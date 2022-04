Diversion : un thriller palpitant avec Will Smith et Margot Robbie bientôt sur Tipik !

Une soirée en compagnie des as de l’escroquerie ! C’est ce que vous propose Tipik ce mercredi 27 avril à 20h05 en diffusant Diversion : un thriller palpitant avec l’affiche Will Smitt et Margot Robbie. A quoi devez-vous vous attendre ? On vous explique tout et on vous balance 3 fun facts sur le film que vous ne connaissez sûrement pas !

Sorti en 2015 Diversion (Focus en anglais) est un thriller américain réalisé par Glenn Ficarra et Johan Requa (I Love You Phillip Morris, Crazy, Stupid, Love). Pour Diversion, les deux compères ont de nouveau fait appel à Nick Urata pour composer la bande-originale du film (spoiler alert : elle est bien !).