Diversification et innovation pour dynamiser la filière du bois en Wallonie

"Malheureusement, tous ces bois ont tendance en effet à partir vers le grand export en Chine et donc on a du mal à rivaliser à l'achat. On doit mettre trop de valeur dans les bois, même si c'est un bois magnifique." commence par expliquer Romain Troquet, le directeur de la scierie. "Et donc l'idée c'est d'aller chercher des essences comme le bouleau, le frêne, le hêtre, le peuplier qui sont moins demandés, sur lesquels il y a moins de pression économique; ensuite on les améliore, juste par l'effet de la chaleur, donc de manière tout à fait naturelle, sans traitement chimique, et d'en faire des bois qui servent à faire des terrasses, des bardages, ce genre de choses."