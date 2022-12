Dive in au Théâtre National, gagnez deux places

17 artistes de 12 nationalités différentes – issu·es de la même promotion de l’ESAC, l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles – vibrent ensemble, et d’une vibration à l’autre, la réalité se crée.

Dive in est une histoire de corps, de performance, un mélange de processus des plus sombres aux plus brillants. Dans les couloirs obscurs et recoins tordus où les rôles se libèrent de tout archétype, seul·es et accompagné·es, les circassien·nes jonglent, dansent, voltigent, sautent, au sol ou dans les airs, et créent leur propre réalité.

Gagnez deux places pour Dive in, le 20 décembre au Théâtre National.

Info: Dive in | Théâtre National (theatrenational.be)