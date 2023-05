Diurétiques naturels : quels sont les aliments qui éliminent l’excès d’eau dans le corps ?

En été, on a tous tendance à plus facilement gonfler. Quand il fait chaud, les vaisseaux se dilatent et le corps élimine moins facilement. Attention : quand on se sent gonflé, ça ne veut pas dire qu’il faille moins boire, au contraire. Il faut faciliter l’élimination en buvant correctement. Choisir une eau riche en magnésium, car ce minéral contribue à éliminer et manger des fruits et des légumes pour leur apport en eau et en minéraux. Ils sont intéressants car ils apportent des substances qui renforcent nos vaisseaux, les flavonoïdes. Bouger aide également à éliminer.

Qu’est-ce qui fait qu’un aliment puisse être diurétique ?

"Diurétique" signifie qu’un aliment facilite la sécrétion urinaire. De manière générale, on parle d’aliments diurétiques quand ils sont riches en eau et en potassium. C’est le cas pour la majorité des légumes et des fruits, en particulier les fruits séchés. Le magnésium aide aussi à mieux éliminer. On va éviter l’excès de sodium : "On ne va pas trop saler son alimentation, ça, cela contribue à la rétention d’eau" ajoute Véronique Liesse.