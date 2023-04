"Dites, les propriétaires de kot, vous pensez qu’on a tous gagné à l’Euromillions ?"

À 21 ans, Lucie termine un Bac en haute école à Tournai. En septembre, elle entamera un master à Bruxelles. 50 minutes de trajet entre son domicile et l’école : cela justifie la location d’un kot, ont estimé ses parents. "Et donc je cherche plus ou moins depuis le mois de janvier. Je m’inscris énormément sur des groupes Facebook, où on propose des appartements, des kots, des chambres… Je regarde tout !" Et les prix font juste "halluciner" notre étudiante montoise. "C’est parfois exorbitant ! Avec mes parents, on s’attendait à… 400 euros de loyer ? Plus des charges de 100-150 euros : déjà un fameux budget ! Sauf que… Ce n’est pas encore suffisant. Pour une chambre, une salle de bains, on me réclame 650 euros. Sur une autre annonce, plus de 800 euros. Mais… On n’a pas tous gagné à l’Euromillions ! On n’a pas tous des parents qui ont fait fortune !". Lucie ne se décourage pas, "même si c’est très stressant". Elle avoue ressentir un peu de colère, face aux tarifs réclamés par certains propriétaires. "Evidemment entre guillemets, ils en profitent parce qu’ils savent que ça va être loué, ils savent qu’il y a de la demande. Mais on est é-tu-diants !".