Dites-le avec des fleurs... Parfum et beauté! Carbone et pesticides?

Recevoir une rose, c’est synonyme d’amour. Et si elle est blanche, d’amour pur, sans tache. Et c’est aussi l’irruption de l’été dans votre logement : une bouffée de nature parfumée, un avant-goût des jardins colorés sous soleil. Vous entendez les abeilles, là?

Mais dans ces senteurs florales, n’y a-t-il pas autre chose? Des relents de kérosène? Des résidus de pesticides? Un soupçon de travail mal payé?

Ce nouvel épisode du podcast "Après nous, les mouches?" explore le parcours des fleurs que nous offrons, où et comment elles ont poussé et ce qu’elles ont pu laisser comme pollution(s) dans leur sillage.

Voici une visite sonore de la plus grande criée aux fleurs du monde, cette halle néerlandaise qui a la taille du Vatican. Ce podcast part aussi au champ pour découvrir qu’il est possible, dans nos quotidiens et nos traditions, de garder le plaisir des fleurs mais sans leurs pollutions. Et d’offrir effectivement des roses pures, sans tache.

"Après nous, les mouches?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, sur Auvio et vos plateformes podcast habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression, en Belgique: celui qui dit "après moi, les mouches!" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage: Miossec, "Après nous les mouches"

Avec Michel van Schie, de la criée d’Aalsmeer de RoyalFloraHolland aux Pays-Bas, Bruno Schiffers, professeur émérite de l’ULiège, Marie Lebeau, cofondatrice de "Marie Poppies" et Dorothée de Keyser dans son champ de fleurs.

