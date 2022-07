Distribution d’eau et de crème solaire, festivaliers arrosés : le Dour festival s’apprête à vivre une édition très chaude

Depuis lundi, les premiers campeurs ont débarqué à Dour pour l’édition 2022 du plus grand festival wallon. Après deux annulations successives, les festivaliers s’apprêtent à faire le plein de musique et de soleil. Car le retour du festival de Dour s’annonce très chaud, avec des températures tournant autour des 30 degrés ce week-end.

" On a anticipé, explique Damien Dufrasne, membre de l’organisation du Dour Festival. On a installé des chapiteaux pour offrir des coins d’ombres, il y a également une centaine de points d’eau sur l’ensemble du site du festival. Les festivaliers pourront y remplir leur gourde, elles sont autorisées. Il y aura des distributions de crème solaire sur certains stands. Et on va aussi diffuser pas mal de messages de prévention pour appeler à veiller sur l’ensemble de la communauté. Il faudrait par exemple éviter que des gens s’endorment en plein soleil… "

Sur les plus grandes scènes, là où il n’y a pas d’ombre, l’organisation prévoit d’arroser les participants durant les heures les plus chaudes.