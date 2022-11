Distribution d’arbres et arbustes ces 26 et 27 novembre pour la semaine de l'arbre

A l’occasion de cette traditionnelle journée de l’Arbre de nombreuses animations liées à l’évènement sont organisées en Wallonie du jusqu’au 27 novembre.

L’équipe du projet Yes We Plant est présente sur une série d’événements de partenaires durant cette Semaine de l’Arbre, partout en Wallonie. Venez en apprendre davantage sur la plantation d’arbres et de haies, chaussez vos bottes et devenez acteur de projet collectif, échangez vos expériences avec des professionnels et inspirez-vous pour devenir vous aussi peut-être acteur d’un projet de plantation…