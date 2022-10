Distributeurs de cash en voie de disparition : les plus fragiles en première ligne, notamment à Remicourt

Vous avez de plus en plus de mal à trouver un emplacement pour retirer de l'argent ? C'est normal. Il existe de moins en moins de distributeurs de billets dans notre pays. À Remicourt, près de Waremme, la dernière possibilité de retrait d'argent liquide disparaîtra dans quelques semaines.

De moins en moins de cash, de moins en moins d'agences bancaires et de distributeurs.... Une réalité qui devient un véritable problème dans certaines zones plus rurales notamment. Ce sont généralement les personnes les plus fragiles, qui ne disposent pas de moyen de locomotion ou ont plus de mal à se déplacer, qui sont directement touchées.