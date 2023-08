Distributeurs de billets à Mont-Saint-Guibert : la commune espère une solution fin septembre

La commune est une des quatorze en Belgique à ne pas disposer d’un distributeur de cash sur son territoire. "En cinq ans, le service bancaire s’est complètement dégradé sur la commune, déplore le bourgmestre Julien Breuer. On avait trois banques et trois distributeurs dans le centre, qui ont tour à tour disparu. On se retrouve donc sans solution de proximité, notamment pour les personnes âgées, et cela sans la moindre concertation avec les autorités communales". Le dernier distributeur de la commune, qui avait été déplacé à l’Axis Parc, à une quarantaine de minutes à pied du centre, a lui aussi été supprimé en avril dernier.