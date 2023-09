Distinction pour Uijtdebroeks et Evenepoel, mention pour Cras : le conseil de classe des Belges sur les routes de la Vuelta

Il était venu pour découvrir les courses de trois semaines sans la moindre pression malgré son grand talent. Et il a réussi son examen avec brio. Sur les routes espagnoles, Cian Uijtdebroeks a prouvé qu’il avait tout d’un grand en finissant à une superbe huitième place au classement général, malgré une adversité très importante, sans doute la meilleure de tous les Grands Tours. Pourtant, les éléments n’étaient pas forcément avec lui. Victime de problèmes de selle pendant une grande partie des trois semaines, le jeune grimpeur a même pensé à l'abandon pendant la 14e étape mais sa force mentale remarquable l’a aidé à rester en course.

Juste derrière son leader, Aleksandr Vlasov, au classement général, le coureur de BORA-Hangroshe n’a jamais enlevé le sourire de son visage aux interviews, si heureux et si fier de ce qu’il a réalisé. Et ça se comprend. Devant lui, seuls Sepp Kuss et Vlasov n’avaient jamais terminé sur le podium d’un Grand Tour. "Je vais vraiment pouvoir sentir le niveau du top mondial. Je ne sais pas si je peux être à ce niveau", avait-il déclaré avant le grand départ à Barcelone. Maintenant, il sait qu’il en fait bien partie, surtout en haute montagne où sa cinquième place au sommet du Tourmalet et sa septième dans l’Angliru ont marqué les esprits. En tout cas, notre consultant Gérard Bulens voit grand pour lui : "Je pense que dans un Grand Tour qui n’est pas trop destiné au chrono mais qui est dur, avec un peu plus d’expérience et avec son audace… on a un coureur qui peut monter sur le podium."