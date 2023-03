Distancé par Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ne s'avoue pas vaincu : "C'est ce week-end que Paris-Nice se jouera"

La bagarre tant attendue entre les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, a souri au Slovène, mercredi, lors de la première arrivée au sommet de Paris-Nice.

Le leader de la formation UAE Team Emirates compte 44 secondes sur son rival danois au classement général, mais il reste quatre étapes à disputer... et le coureur de l'équipe Jumbo-Visma compte bien en profiter pour inverser la tendance.

"Notre objectif était d'endosser le maillot jaune, avoue Grischa Niermann, le directeur sportif de Jonas Vingegaard. Il se sentait très fort et est passé à l'attaque... mais peut-être pas au bon moment. Quand Tadej Pogacar a attaqué un peu plus loin, Jonas est allé au-delà de ses limites et n'a pas réussi à boucher le trou. Nous espérions un meilleur résultat mercredi, mais rien n'est encore décidé, et nous ne nous disons pas que nous n'avons plus aucune chance de remporter Paris-Nice. Jonas aura encore deux très belles opportunités de renverser la situation, c'est ce week-end que Paris-Nice se jouera !"