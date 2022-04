Dissonances, mélodies de Rachmaninov par la soprano Asmik Grigorian et le pianiste Lukas Geniusas

C’est une des sopranos les plus en vue de la scène lyrique internationale qui vient de signer pour une série d’enregistrements chez Alpha : Asmik Grigorian, devenue star à Salzbourg en Salome, couronnée ensuite à Bayreuth (Senta l’été passé) et habituée du Covent Garden, de la Scala, du Met ou de l’Opéra de Vienne. Et son premier disque donne à penser que le label franco-belge a réussi un beau transfert.

Dissonance, c’est le titre d’une mélodie de Rachmaninov qui ouvre l’album (il y en a ici 18 autres du compositeur russe, pour la plupart peu connues à l’exception de la fameuse Ne chante pas pour moi, ma belle). Mais le mot donne aussi à l’album sa couleur et sa philosophie. Quoique dotée de moyens vocaux somptueux, Grigorian n’est pas dans la recherche perpétuelle du beau son, mais vise la vérité dramatique, chaque mélodie étant traitée comme un mini-opéra. Cela peut surprendre parfois, d’autant que le pianiste (lituano-russe) Lukas Geniusas se montre lui aussi bien plus qu’un simple accompagnateur, un véritable partenaire créatif. Et en exergue du disque, la soprano lituanienne écrit à raison : "Le but de la dissonance dans la vie est de faire entendre les consonances, de pouvoir apprécier à nouveau la beauté et l’harmonie. La dissonance nous donne la capacité de sentir et de voir clairement la lumière de la vie que nous ne pourrions pas apprécier sans la douleur."

CD Alpha/Outhere