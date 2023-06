Dissolution des Soulèvements de la Terre : "C’est absolument terrifiant en démocratie"

On se tait, on avance, on a froid, c’est difficile, il y a un effort à faire, mais on le fait parce qu’il y a quelque chose de plus beau et de plus grand que nous qui est cette montagne qu’on cherche à gravir.

Camille Étienne, militante écologiste

Du haut de ses 25 ans, Camille Étienne regrette aussi que les neiges éternelles ne le soient plus, elle qui a grandi dans un petit village de montagne de Savoie. "Elles (les neiges éternelles, ndlr) perdent toute leur essence car elles perdent leur nom", explique-t-elle. C’est là la source de son engagement : voir disparaître ce qu’elle aime.

Une enfance à la montagne, des études à Sciences-Po à Paris ensuite. Dans son livre, la jeune femme raconte la honte de retourner dans le village de son enfance, "une honte de traître à sa classe. Une honte d’avoir mis à nu la vulnérabilité de notre territoire".

Mais pourquoi cette honte et pourquoi en parler ? "En montagne – j’ai habité aussi en Finlande – il y a ce mot qui s’appelle 'ci-dessous'. C’est l’idée d’aller couper du bois quand il fait froid dehors. Cette forme de fierté montagnarde qui est couplée à une grande humilité mais que je trouve très puissante, c’est l’idée de se dire 'on se tait, on avance, on a froid, c’est difficile, il y a un effort à faire, mais on le fait parce qu’il y a quelque chose de plus beau et de plus grand que nous qui est cette montagne qu’on cherche à gravir.' Et en même temps, […] c’est toujours la montagne qui gagne. Les alpinistes le savent. Face à une avalanche qui arrive, il faut savoir renoncer. C’est là où tout se joue. C’est cette capacité à renoncer et à trouver du beau dans le renoncement, une humilité dans le renoncement. C’est dans ça que j’ai été élevée."