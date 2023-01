Dissensions au sein du PS tubizien : Michel Januth à la peine au conseil communal face aux questions de l’opposition

Ces actes d’exclusion, créés dans le programme informatique de la commune en dehors de toute procédure légale, sont au cœur de la controverse. Qui les a rédigés ? Et à la demande de qui ? Interpellé par l’opposition au conseil de décembre, Michel Januth avait déclaré qu’il n’avait pas vu ce document, qu’il n’avait jamais demandé à quiconque de l’écrire et qu’il n’avait jamais été question de l’inscrire à l’ordre du jour du collège communal ou du conseil. "On fera une enquête", avait-il simplement concédé.

Lundi soir, en réponse à de nouvelles questions sur le sujet, Michel Januth a répété qu’il n’avait pas eu connaissance du document rédigé par l’administration.