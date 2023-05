Disques vinyls, baxters, revêtement de sol : PVC n’est pas forcément synonyme de châssis à Jemeppe-sur-Sambre

En plus de sa taille, le site est particulièrement bien situé : en bord de Sambre, près des voies de chemin de fer "et non loin des autoroutes", ajoute le directeur du site Philippe Taranti.

"Depuis l’an dernier, Jemeppe est devenue, avec sa capacité de 570.000 tonnes, le premier producteur de PVC en Europe. Et pour un site qui produit annuellement tous produits confondus, plus d’un million et demi de tonnes de produits, la logistique est très importante, enchaîne-t-il. On transporte plus de 70% de nos produits par la Sambre".