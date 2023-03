Disqualifiée des Strade Bianche pour avoir utilisé un glucomètre, Kristen Faulkner s’explique

Alors qu’elle avait terminé troisième derrière Demi Vollering et Lotte Kopecky sur les Strade Bianche, l’Américaine Kristen Faulkner a été disqualifiée ce mardi 14 mars. Sur son profil Twitter, l’athlète a tenu à donner sa version des faits. Entre incompréhension et regrets.

Dans un premier temps, l’athlète explique qu’elle n’utilise pas les données de cet appareil qui indique le taux de glycémie dans le corps en temps réel. "J’ai coopéré avec toutes les demandes de l’UCI en leur montrant qu’aucune donnée n’avait pu être transmise depuis l’appareil pendant et après la course" illustre la cycliste professionnelle. Des preuves de transparence finalement insuffisantes. "L’UCI a maintenu que porter un tel appareil même s’il n’y a aucune transmission de données et suffisant pour me disqualifier."

Un déclassement qui fait donc perdre à l’Américaine tout le bénéfice d’une course où elle n’aura été reprise que dans l’ultime montée par Vollering et Kopecky. "Mon intention n’était pas de violer le règlement. Je suis fier de la manière dont j’ai couru sur les Strade Bianche et je suis donc très déçue de la décision de l’UCI. J’espère qu’un jour ces appareils seront utilisés car ce sont des outils intéressants pour les athlètes, spécialement féminines, afin de prendre soin de leur santé" concluait la coureuse de chez Jayco-AlUla.

Voilà donc une athlète avertie mais plus que probablement revancharde dans les prochaines semaines.