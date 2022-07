Dispute entre Berlin et Kiev : les turbines iront en Allemagne, tranche le Canada

L'Ukraine estimait que les gazoducs ukrainiens étaient capables de transporter un volume suffisant de gaz vers l'Allemagne pour compenser la baisse des livraisons russes.

"Nous ne devons pas nous soumettre au chantage du Kremlin", argumentait jeudi Serguiï Makogon, patron de l'opérateur de transport de gaz OGTSU.

En outre, le Canada a annoncé samedi son intention d'étendre ses sanctions économiques contre la Russie à la fabrication industrielle.

"Les nouvelles sanctions s'appliqueront au transport terrestre et par pipeline ainsi qu'à la fabrication de métaux et d'équipements de transport, informatiques, électroniques et électriques, ainsi que de machines", a indiqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.