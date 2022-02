Dispute à Anderlecht : Refaelov et Hoedt nez à nez pendant la mi-temps à l’Union

L’ambiance était assez tendue dimanche dernier chez les Mauves. À la mi-temps du match entre l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht, Lior Refaelov et Wesley Hoedt se sont retrouvés nez à nez avant d’être séparés.

Les deux hommes se seraient apparemment "affrontés" en nez à nez, avant d’être séparés par le gardien anderlechtois Hendrik Van Crombrugge. L’ambiance était déjà tendue sur la pelouse et le ton serait monté d’un cran, au repos, dans le vestiaire. Ce lundi, les deux joueurs auraient réglé leur chamaille.