Disparue depuis 30 ans en Wallonie, la reinette verte est réintroduite en Famenne et en Gaume

Réintroduire une espèce dans la nature est un processus exceptionnel et soumis à de nombreuses règles : "Après la réintroduction du saumon dans les rivières, c’est le deuxième cas officiel. Ici, Natagora a introduit une demande à la Région wallonne, avec un tout un dossier, qui permet de se lancer avec certaines garanties. Il ne faut pas gâcher un matériel biologique rare, ce sont des espèces menacées. On ne peut pas non plus détenir et transporter des animaux de façon spontanée. Il y a une législation à respecter", rappelle Philippe Goffart, attaché scientifique au Département d’étude du milieu naturel et agricole de la Région wallonne.

"Le dossier nous a pris plus de deux ans à établir, confirme Charles Carels. Il a fallu chercher les milieux qui pourraient convenir. Avant de réintroduire, il faut connaître les raisons pour lesquelles l’espèce a disparu et vérifier que cela a bien été corrigé. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas la peine de faire la démarche de réintroduire une espèce".