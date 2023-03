Disparition soudaine du journaliste brabançon Jean-Philippe de Vogelaere, le jongleur des mots

Cultivé, pudique et humble, Jean-Philippe de Vogelaere était un rêveur et un amoureux des lettres. Il jonglait avec les mots. L’écriture était sa bulle, son univers intime où il se réfugiait souvent. Il était journaliste, poète et romancier, auteur de théâtre, amateur de jazz, de rock et de bande dessinée.

Arrivé au Soir en 2009 après avoir longtemps dirigé l'édition brabançonne de la DH, Jean-Philippe de Vogelaere a été chef d'édition du Soir en Brabant wallon avant de rejoindre la cellule wallonne du journal, puis la cellule société il y a deux ans. Récemment, il avait encore écrit sur la famille, la santé mentale, la sexualité des seniors et le deuil face à la perte d'un bébé.

Il y a dix jours environ, après avoir mis le point final à son deuxième roman, il est entré à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Il ne s’en est pas remis. Retrouvez ici le bel hommage que lui a rendu Le Soir.