Disparition soudaine d'Hassan Idrissi, ancien député wallon et chef d'orchestre des Concertos rebecquois

On a appris ce lundi la mort inopinée d’Hassan Idrissi, figure bien connue dans les milieux associatif, sportif et culturel de l’ouest du Brabant wallon. Hassan Idrissi est décédé ce dimanche, il avait à peine 46 ans.

Habitant Tubize, c’est à Rebecq qu’Hassan Idrissi se fait connaître au début des années 2000. Embauché comme éducateur de rue, son travail auprès des jeunes ne passe pas inaperçu. Il s’engage aussi dans les clubs de foot de la région. Et il participe activement au lancement des fameux Concertos, ces événements musicaux à petit prix qui ont animé la vie rebecquoise, et plus largement, pendant plusieurs années.

En 2012, Hassan Idrissi est élu conseiller communal à Tubize sur la liste PS. Son score ne lui permet cependant pas d’intégrer le collège. Il démissionne avant la fin de la législature, mais revient en politique quelques mois plus tard, en décembre 2018. Il prête alors serment comme député wallon, en remplacement de Dimitri Legasse, redevenu bourgmestre de Rebecq. Il siègera jusqu’aux élections de 2019 avant de tourner la page.