Disparition préoccupante d’un policier à Rebecq

Les recherches se poursuivent ce mercredi après la disparition d’un policier bruxellois de son domicile de Rebecq. Affecté à Ixelles, au sein de la zone Polbru, il avait récemment déménagé dans le Brabant wallon.

Le trentenaire a donc quitté sa maison hier matin, aux alentours de dix heures, et il n’est pas réapparu depuis. Ce qui est préoccupant à ce stade, c’est le fait qu’il pourrait être en possession de son arme de service. Par conséquent, d’importants moyens ont été déployés pour le retrouver comme un hélicoptère et des chiens pisteurs. Les recherches sont en cours dans la capitale et dans le Brabant wallon.

Le Parquet ne fait pas d’autres commentaires pour l’instant.

Les témoignages peuvent être adressés au 0800 30 300