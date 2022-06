Disparition : police et volontaires cherchent activement le petit Gino, 9 ans, à la frontière belgo-néerlandaise

La police est mobilisée dans la commune néerlandaise de Kerkrade, près de la frontière belge, pour retrouver le petit Gino van der Straeten, 9 ans. Le garçon a disparu depuis mercredi soir et la police pense que sa vie pourrait être en danger.

La police de la région néerlandaise du Limbourg a publié la photo du petit Gino sur Facebook et indiqué que le garçon avait été vu pour la dernière fois dans une plaine de jeu de Kerkrade. La police précise que Gino mesure 1 mètre 30, a la peau claire, des cheveux blonds et les yeux bleus. Il portait une veste rouge avec les manches noires, une casquette Nike rouge et des chaussures vertes.

Depuis l’annonce de sa disparition, des volontaires cherchent activement le petit garçon dans toute la zone.