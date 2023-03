Disparition lente d'Étretat : comment l'érosion accélérée et le changement climatique menace un joyau de la Normandie

Le maire de Fécamp, David Roussel, a déclaré que rien qu’en 2022 les autorités ont relevé 60 incidents de moindre importance mais qui témoignent d’un souci profond dans la région qui est le résultat des changements du climat qui induise une météo capricieuse.

Depuis plusieurs années, en Normandie, les étés chauds et secs se sont succédé, ils ont été souvent suivis de périodes fortement pluvieuses puis de périodes de gel entre -5 °C et -10 °C. Ce gel a permis à l’eau qui s’était infiltrée dans la roche de gonfler et de créer des fissures de plus en plus importantes.

En dehors de ces événements météorologiques assez localisés, il y a le phénomène de la hausse du niveau des mers qui contribue au recul du littoral et pas seulement en Normandie. Sur les côtes Atlantique, la ville de Soulac-sur-Mer a fait face à l’érosion des côtes la plus importante de France avec un recul d’environ 2,5 m par an, ce qui met en danger de nombreux immeubles.

L’érosion des côtes est un problème que les autorités françaises prennent particulièrement au sérieux car, si le phénomène est connu, il est évolue beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu et le grand responsable reste toujours le même : le changement climatique.